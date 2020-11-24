Son dakika | Süper Lig'de Şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'ye 1.80, Galatasaray'a 3.25, Beşiktaş'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'ye 1.80, Galatasaray 'a 3.25, Beşiktaş 'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.
Süper Lig şampiyonluk oranları
1.80- Fenerbahçe
3.25- Galatasaray
7.50- Beşiktaş
11.00- Alanyaspor
12.00- Başakşehir
30.00- Trabzonspor
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Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
1.90 Fenerbahçe
3.00 Galatasaray
7.50 Başakşehir
10.00 Beşiktaş
13.00 Alanyaspor
35.00 Trabzonspor