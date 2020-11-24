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Son dakika | Süper Lig'de Şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'ye 1.80, Galatasaray'a 3.25, Beşiktaş'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.

24 Kasım 2020, Salı 14:12 Son Güncelleme:
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Son dakika | Süper Lig'de Şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'ye 1.80, Galatasaray 'a 3.25, Beşiktaş 'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi. 

Süper Lig şampiyonluk oranları

1.80- Fenerbahçe

3.25- Galatasaray

7.50- Beşiktaş

11.00- Alanyaspor

12.00- Başakşehir

30.00- Trabzonspor

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Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

1.90 Fenerbahçe

3.00 Galatasaray 

7.50 Başakşehir 

10.00 Beşiktaş  

13.00 Alanyaspor 

35.00 Trabzonspor


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