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SON DAKİKA | Süper Lig'de kulüplerin harcama limitleri belli oldu

TFF, 2021-2022 sezonunda Süper Lig takımlarının harcama limitlerini belirledi. Yapılan açıklamaya göre yüzde 25 sapma oranıyla Galatasaray'ın 546 milyon TL, Fenerbahçe'nin 497 milyon TL, Beşiktaş'ın 386 milyon TL, Trabzonspor'un 274 milyon TL olduğu bildirildi.

16 Haziran 2021, Çarşamba 17:49 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Süper Lig'de kulüplerin harcama limitleri belli oldu

TFF, 2021-2022 sezonunda Süper Lig takımlarının harcama limitlerini belirledi. Yapılan açıklamaya göre yüzde 25 sapma oranıyla Galatasaray 'ın 546 milyon TL, Fenerbahçe 'nin 497 milyon TL, Beşiktaş 'ın 386 milyon TL, Trabzonspor'un 274 milyon TL olduğu bildirildi. 

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