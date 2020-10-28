SON DAKİKA | Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Son dakika haberi... Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fırat Aydınus'a Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor maçında görev verilirken, Cüneyt Çakır bu hafta Süper Lig maçlarına verilmedi.
Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
30 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
31 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Turgut Doman
16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
1 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - HES Kablo Kayserispor: Koray Gençerler
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan
2 Kasım Pazartesi
20.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Fenerbahçe : Bahattin Şimşek
20.00 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol