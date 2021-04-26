Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen, Alanyaspor- Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Galatasaray -Konyaspor maçını da Cüneyt Çakır yönetecek.