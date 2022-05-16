Süper Lig'de sezonun sonuna gelindi. Türkiye Futbol Federasyonu, ligin 38. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.
İşte Süper Lig'de son hafta maçlarının tarihleri ve saatleri
20 Mayıs Cuma
20:00 Antalyaspor - Galatasaray
20:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
21 Mayıs Cumartesi
16:00 Altay - Kasımpaşa
16:00 Sivasspor - Kayserispor
19:00 Beşiktaş - Konyaspor
19:00 Malatyaspor - Fenerbahçe
22 Mayıs Pazar
16:00 Karagümrük - Alanyaspor
16:00 Başakşehir - Trabzonpor
19:00 Hatayspor - Giresunspor
19:00 Adana Demirspor - Göztepe