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Son dakika! Süper Lig'de 38. hafta programı açıklandı

Son dakika haberi... Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son hafta programı açıklandı.

16 Mayıs 2022, Pazartesi 17:39 Son Güncelleme:
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Son dakika! Süper Lig'de 38. hafta programı açıklandı

Süper Lig'de sezonun sonuna gelindi. Türkiye Futbol Federasyonu, ligin 38. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.

İşte Süper Lig'de son hafta maçlarının tarihleri ve saatleri

20 Mayıs Cuma

20:00 Antalyaspor - Galatasaray

20:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

21 Mayıs Cumartesi

16:00 Altay - Kasımpaşa

16:00 Sivasspor - Kayserispor

19:00 Beşiktaş - Konyaspor

19:00 Malatyaspor - Fenerbahçe

22 Mayıs Pazar

16:00 Karagümrük - Alanyaspor

16:00 Başakşehir - Trabzonpor

19:00 Hatayspor - Giresunspor

19:00 Adana Demirspor - Göztepe

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