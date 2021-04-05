Son dakika haberi... Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Ligin kritik maçlarından birisi olan Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek. Fenerbahçe 'nin deplasmanda Yeni Malatyaspor maçında Halis Özkahya düdük çalacakken, Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Kayserispor mücadelesinde Atilla Karaoğlan görev yapacak. Şampiyonluk yarışı içerisinde olan Galatasaray ise bu haftayı bay geçiyor.

İŞTE 33. HAFTADA OYNANACAK MAÇLAR VE BU MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER

6 Nisan 2021 Salı

16:00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Mustafa Öğretmenoğlu)

16:00 Fatih Karagümrük-Hatayspor ( Volkan Bayarslan)

19:00 Trabzonspor-Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

7 Nisan 2021 Çarşamba

16:00 Konyaspor-MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)

16:00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor (Suat Arslanboğa)

19:00 Beşiktaş-Alanyaspor (Ümit Öztürk)

19:00 Antalyaspor-Sivasspor (Özgür Yankaya)

8 Nisan 2021 Perşembe

16:00 Denizlispor-Kasımpaşa (Alper Ulusoy)

16:00 Gaziantep FK-Başakşehir FK (Abdülkadir Bitigen)

19:00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Halis Özkahya)