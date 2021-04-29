SON DAKİKA! Süper Lig'de 3 haftanın fikstürü açıklandı!
TFF, Spor Toto Süper Lig'in 40, 41 ve 42. haftasında oynanacak tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynanacağını açıkladı. Süper Lig'in 40. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.
Süper Lig’de 40, 41 ve 42. haftanın programı belli oldu. Ligin 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, 8 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son 3 haftada tamamı saat 20.30’da başlayacak maçların programı şöyle:
40. hafta
8 Mayıs Cumartesi:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Kazım Karabekir)
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Stat açıklanmadı)
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
MKE Ankaragücü- Fenerbahçe (Eryaman)
Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
41. hafta
11 Mayıs Salı:
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
Gaziantep-Çaykur Rizespor (Kalyon)
Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)
Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Vodafone Park)
42. hafta
15 Mayıs Cumartesi:
MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)
Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stat açıklanmadı)
Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)