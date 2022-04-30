Süper Lig 'de uzun bir süre liderliğini sürdüren ve en yakın rakibiyle hafta başında arasında 11 puan fark olan Trabzonspor , 35. haftada Antalyaspor'u sahasında konuk etti. Bordo mavililere şampiyonluk için en az 1 puan yetiyordu. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın her yerindeki Trabzonsporlu taraftarlar Trabzon'a akın etti. Maça oldukça yoğun bir ilgi vardı. Trabzon'daki Atatürk Caddesi ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde dev ekranlarda Trabzonlular maçı izlediler.

Maça Trabzonspor etkili başladı ve Cornelius'un 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçtiler. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya Antalyaspor etkili başladı. 51. dakikada Ndao ile Akdeniz ekibi eşitliği yakaladı: 1-1. 56'da Nuri Şahin'in ekibi Fredy ile penaltı kaçırdı. 62'de Trabzonspor Dorukhan Toköz ile bir kez daha öne geçti: 2-1. 80'de Haji Wright Antalya'da sahne aldı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın tamamlanmasına 2 dakika kala Trabzonsporlu taraftarların sahaya girmesi sonrasında oyun kısa bir süre durdu. Daha sonra yapılan anonslar sonrasında taraftarlar tekrar tribüne alındılar.

Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, istediği sonuçlardan bir tanesini alarak Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Maça Trabzonspor başladı.

⚽ GOL | 3' Trabzonspor maça golle başladı. Ceza sahasının solunda topla birlikte sıfıra inen Abdülkadir Ömür, yerden içeriye pasını attı. Kaleci Boffin'i geçen topa Cornelius dokundu ve topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

⏱ 23' Antalyaspor etkili geldi. Güray Vural orta alanda topla buluşup ceza sahasına yerden pasını gönderdi. Haji Wright ceza sahası dışındaki arkadaşı Adriano'ya pasını attı. Brezilyalı futbolcu şutunu attı ancak top üstten auta çıktı.

❌ 30' Antalyaspor, Haji Wright'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR'dan yapılan inceleme sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

⏱ 38' Trabzonspor etkili geldi. Hamsik’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinden Denswil’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

⏱ 42' Antalyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan paslaşmalarla ceza sahası içine giren Akdeniz ekibinde topla son buluşan Ndao, Puchacz'ı çalımladıktan sonra çaprazdan şutunu attı kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

⏱ 45+2' Akdeniz ekibi bir kez daha gol aradı. Paslaşarak yine Trabzonspor ceza alanına giren Antalyaspor'da Haji Wright, sol çaprazdan şutunu attı ancak kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

⏱ 49' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Abdülkadir Ömür, ceza sahası yayının üstünden şutunu attı, Boffin topu çıkardı. Dönen top Cornelius'un önünde kaldı. Danimarkalı golcü sağdan kaçan Visca'ya pasını gönderdi. Boşnak futbolcu şutunu attı bir kez daha Boffin gole izin vermedi.

⚽ GOL | 51' Antalyaspor Ndao'nun golüyle durumu 1-1 getirdi. Ghacha topla birlikte sol kanatta rakiplerini geçerek pasını attı. Luiz Adriano topu alıp ceza sahası yayının oradaki Fernando'ya pasını atmak istedi ancak Trabzonsporlu futbolcuya çarpan top savunma arkasındaki Ghacha'nın önünde kaldı. Cezayirli futbolcu boş pozisyondaki Ndao'ya topu gönderdi. Senegalli futbolcu topu filelere gönderdi ve maç 1-1'e geldi.

❌ 56' Antalyaspor Fredy'nin kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Uğurcan Çakır topu çıkardı.

⚽ GOL | 62' Trabzonspor Dorukhan Toköz'ün golüyle skoru 2-1 yaptı. Dorukhan, topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına kadar ilerledi. Abdülkadir Ömür'e pasını gönderdi. Milli futbolcu ara pasıyla yeniden Dorukhan'ı hareketlendirdi. Dorukhan ceza sahasına girdi, şutunu attı ve takımına üstünlüğü getiren golü kaydetti.

⚽ GOL | 80. Antalyaspor, Haji Wright'ın golüyle yeniden eşitliği yakaladı: 2-2. Sağ taraftar kullanılan kornerde ceza sahasına gelen topu Cornelius uzaklaştırdı. Dışarıya çıkan topa gelişine Güray vurdu, kaleye giden topu Wright kontrol edip şutunu attı ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti.



