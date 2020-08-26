Son dakika | Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi
Son dakika haberi... Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu. TFF tarafından Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki fikstür çekimi 21:00'de başladı ve gerçkeleşen fikstür çekiminin ardından 2020-2021 sezonu maç programı belli oldu. Bu sezon 21 takımla oynanacak ve her hafta bir takımın maç yapmadan geçeceği sezon 11 Eylül'de başlayacak olan ve 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Ligin ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak
Son dakika... Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu. TFF tarafından Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki fikstür çekimi 21:00'de başladı ve gerçkeleşen fikstür çekiminin ardından 2020-2021 sezonu maç programı belli oldu. Bu sezon 21 takımla oynanacak ve her hafta bir takımın maç yapmadan geçeceği sezon 11 Eylül'de başlayacak olan ve 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Sezon genelinde bir takım 40 maç yapacak ve oldukça uzun bir sezon geçecek. Her takımın iki hafta bay (maç yapmadan) geçeceği sezon toplamda 42 hafta üzerinden oynanacak.
İlk haftayı maç yapmadan geçecek takım İttifak Holding Konyaspor oldu. Ligin ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Galatasaray ilk hafta Gaziantep FK ile Fenerbahçe deplasmanda Ç.Rizespor karşı karşıya gelecek
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Lig tarihinde ilk kez 21 takımla tek grup halinde oynanacak bu özel sezonun fikstür çekimi, Orhan Saka Konferans Salonu'nda TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti
- İlk olarak TFF Süper Lig takımlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu kürsüye geldi ve yeni sezonla alakalı açıklama yaptı
- TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, yeni sezonun detayları hakkında konuştu. Besim Yalçın, "Bu sezon 9 lig haftası, hafta içi oynanacak. Bu haftalar, 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. haftalar olacak. Her takımın sezon boyunca iki haftayı bay (maç yapmadan) geçecek." ifadelerini kullandı.
- Besim Yalçın: "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kendi aralarında oynayacağı karşılaşmalar, 3, 10 ve 19. haftalarda oynanacak."
- İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI
ANKARAGÜCÜ - BB ERZURUMSPOR
DG SİVASSPOR - A. ALANYASPOR
HK KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA
Ç.RİZESPOR - FENERBAHÇE
HATAYSPOR - M. BAŞAKŞEHİR
GALATASARAY - GAZİANTEP FK
F. KARAGÜMRÜK -YENİ MALATYASPOR
GÖZTEPE - Y. DENİZLİSPOR
TRABZONSPOR -BEŞİKTAŞ
FT ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
İLK HAFTA BAY: İH KONYASPOR
- İŞTE DERBİ TARİHLERİ
3. hafta: GALATASARAY-FENERBAHÇE
10. hafta: FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ
19. hafta: BEŞİKTAŞ-GALATASARAY