Son dakika... Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu. TFF tarafından Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki fikstür çekimi 21:00'de başladı ve gerçkeleşen fikstür çekiminin ardından 2020-2021 sezonu maç programı belli oldu. Bu sezon 21 takımla oynanacak ve her hafta bir takımın maç yapmadan geçeceği sezon 11 Eylül'de başlayacak olan ve 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Sezon genelinde bir takım 40 maç yapacak ve oldukça uzun bir sezon geçecek. Her takımın iki hafta bay (maç yapmadan) geçeceği sezon toplamda 42 hafta üzerinden oynanacak.

İlk haftayı maç yapmadan geçecek takım İttifak Holding Konyaspor oldu. Ligin ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Galatasaray ilk hafta Gaziantep FK ile Fenerbahçe deplasmanda Ç.Rizespor karşı karşıya gelecek









Lig tarihinde ilk kez 21 takımla tek grup halinde oynanacak bu özel sezonun fikstür çekimi, Orhan Saka Konferans Salonu'nda TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti













İlk olarak TFF Süper Lig takımlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu kürsüye geldi ve yeni sezonla alakalı açıklama yaptı

TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, yeni sezonun detayları hakkında konuştu. Besim Yalçın, "Bu sezon 9 lig haftası, hafta içi oynanacak. Bu haftalar, 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. haftalar olacak. Her takımın sezon boyunca iki haftayı bay (maç yapmadan) geçecek." ifadelerini kullandı.

Besim Yalçın: "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kendi aralarında oynayacağı karşılaşmalar, 3, 10 ve 19. haftalarda oynanacak."





İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI

ANKARAGÜCÜ - BB ERZURUMSPOR

DG SİVASSPOR - A. ALANYASPOR

HK KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA

Ç.RİZESPOR - FENERBAHÇE

HATAYSPOR - M. BAŞAKŞEHİR

GALATASARAY - GAZİANTEP FK

F. KARAGÜMRÜK -YENİ MALATYASPOR

GÖZTEPE - Y. DENİZLİSPOR

TRABZONSPOR -BEŞİKTAŞ

FT ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

İLK HAFTA BAY : İH KONYASPOR





İŞTE DERBİ TARİHLERİ

3. hafta: GALATASARAY-FENERBAHÇE

10. hafta: FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ

19. hafta: BEŞİKTAŞ-GALATASARAY