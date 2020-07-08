Koronavirüs süreci sonrasında uzayan 2019-2020 sezonu 26 Temmuz'da sona erecek. Merakla beklenen yeni sezonun başlama tarihi belli oldu. Buna göre TFF'nin bugün Riva Tesisleri'nde yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu başlama tarihi 11-12-13 Eylül 2020 olarak belirlendi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in toplantı sonrasında TFF'nin resmi internet sitesinden yazılı açıklamayla 2020-2021 sezonunun planlamasıyla ilgili açıklamada bulunması bekleniyor.

Açıklamada 2020/2021 sezonu devre arası, transfer dönemleri ve Ziraat Türkiye Kupası'na dair gelişmeler yaşanacak. Açıklamada yeni sezonda tribünlere taraftar alınıp alınmayacağına dair de bilgiler verilecek.

Esat Soydabircan / Fanatik Özel