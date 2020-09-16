Son dakika - Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'de 2. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Başakşehir-Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

16 Eylül 2020, Çarşamba 12:52 Son Güncelleme:
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Son dakika - Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

Geçtiğimiz hafta büyük heyecanla başlayan Süper Lig'de 2. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

İŞTE 2. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

Gençlerbirliği-Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Alanyaspor-Kayserispor: Erkan Özdamar

Beşiktaş -Antalyaspor: Halil Umut Meler

BB Erzurumspor-Sivasspor: Serkan Tokat

Kasımpaşa-Ç.Rizespor: Suat Arslanboğa

Gaziantep-Karagümrük: Alper Ulusoy

Başakşehir- Galatasaray : Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe -Hatayspor: Ümit Öztürk

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