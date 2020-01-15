Ligde 18’inci haftanın programı ve görev alacak hakemler şu şekilde:
17. 01.2020 CUMA
20:00 MKE Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
18.01.2020 CUMARTESİ
14:00 Aytemiz Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Palabıyık
17:00 Medipol Başakşehir – BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
20:00 Gaziantep FK – Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
19.01.2020 PAZAR
13:30 Antalyaspor – Göztepe: Atilla Karaoğlan
16:00 Trabzonspor – Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16:00 Galatasaray – Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19:00 Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
20.01.2020 PAZARTESİ
20:00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
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