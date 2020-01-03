Süper Lig'de ikinci yarının ilk 3 haftasının maç programı TFF tarafından açıklandı. 18. haftada Beşiktaş - Sivasspor, 19. haftada Fenerbahçe - Başakşehir ve 20. haftada Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak. İşte Süper Lig'de ikinci yarıda oynanacak ilk 3 haftanın maç programı...

18. HAFTA MAÇLARI

17 Ocak Cuma

20:00 Ankaragücü - Konyaspor

18 Ocak Cumartesi

14.00 Alanyaspor - Kayserispor

17.00 Başakşehir - Yeni Malatyaspor

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

19 Ocak pazar

13.30 Antalyaspor - Göztepe

16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

16.00 Galatasaray - Denizlispor

19.00 Beşiktaş - Sivasspor

20 Ocak Pazartesi

20.00 Ç.Rizespor - Gençlerbirliği

19. HAFTA MAÇLARI

24 Ocak Cuma

20:00 Gençelrbirliği - Gaziantep FK

25 Ocak Cumartesi

14:00 Kayserispor - Ankaragücü

17:00 Kasımpaşa - Alanyaspor

20:00 Fenerbahçe - Başakşehir

26 Ocak Pazar

13:30 Denizlispor - Antalyaspor

16:00 Göztepe - Beşiktaş

19:00 Konyaspor - Galatasaray

27 Ocak Pazartesi

20:00 Sivasspor - Ç.Rizespor

20:00 Y. Malatyaspor - Trabzonspor

20. HAFTA MAÇLARI

31 Ocak Cuma

20:00 Başakşehir - Gençlerbirliği

1 Şubat Cumartesi

14:00 Antalyaspor - Konyaspor

17:00 Ç.Rizespor - Beşiktaş

20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

2 Şubat Pazar

13:30 Ankaragücü - Kasımpaşa

16:00 Gaziantep FK - Sivasspor

16:00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor

19:00 Galatasaray - Kayserispor

3 Şubat Pazartesi

20:00 Denizlispor - Göztepe

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