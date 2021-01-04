Son dakika! Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri
Son dakika haberi... Süper Lig'de son oynanan 16. hafta maçları sonrasında Beşiktaş son olarak Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Alanyaspor sahasında Başakşehir gibi zorlu bir rakibini yenerek zirve yarışını sürdürürken Galatasaray sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir yara aldı. Fenerbahçe ise bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Bu gelişmeler yaşanırken, yoğun fikstür nedeniyle hafta içinde oynanacak olan Süper Lig'in 17. hafta maçlarının hakemleri de belli oldu.
Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği 17. hafta maçlarının hakemleri şu şekilde:
5 Ocak Salı
16:00 Gaziantep FK - Ankaragücü (Alper Ulusoy)
16:00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor (Sarper Barış Kaya)
19:00 Konyaspor- Galatasaray (Arda Kardeşler)
6 Ocak Çarşamba
13:30 Denizlispor - Kayserispor (Ali Şansalan)
16:00 Gençlerbirliği - Hatayspor (Yasin Kol)
16:00 Başakşehir - Erzurumspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
16:00 Trabzonspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)
19:00 Antalyaspor - Karagümrük (Hüseyin Göçek)
19:00 Beşiktaş - Rizespor (Ümit Öztürk)
7 Ocak Perşembe
19:00 Fenerbahçe -Alanyaspor (Halil Umut Meler)