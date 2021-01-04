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Son dakika! Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri

Son dakika haberi... Süper Lig'de son oynanan 16. hafta maçları sonrasında Beşiktaş son olarak Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Alanyaspor sahasında Başakşehir gibi zorlu bir rakibini yenerek zirve yarışını sürdürürken Galatasaray sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir yara aldı. Fenerbahçe ise bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Bu gelişmeler yaşanırken, yoğun fikstür nedeniyle hafta içinde oynanacak olan Süper Lig'in 17. hafta maçlarının hakemleri de belli oldu.

04 Ocak 2021, Pazartesi 10:50 Son Güncelleme:
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Son dakika! Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği 17. hafta maçlarının hakemleri şu şekilde:

5 Ocak Salı

16:00 Gaziantep FK - Ankaragücü (Alper Ulusoy)

16:00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor (Sarper Barış Kaya)

19:00 Konyaspor- Galatasaray (Arda Kardeşler)

6 Ocak Çarşamba

13:30 Denizlispor - Kayserispor (Ali Şansalan)

16:00 Gençlerbirliği - Hatayspor (Yasin Kol)

16:00 Başakşehir - Erzurumspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

16:00 Trabzonspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)

19:00 Antalyaspor - Karagümrük (Hüseyin Göçek)

19:00 Beşiktaş - Rizespor (Ümit Öztürk)

7 Ocak Perşembe

19:00 Fenerbahçe -Alanyaspor (Halil Umut Meler)

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