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Son dakika! Süper Lig'de 11. haftada oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Yeni atanan Merkez Hakem Kurulu Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı ismi Ali Şansalan'a görev vermedi. Kulüpler Birliği'nde tepki alan hakemler arasında yer alan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya da görev alamadı.

28 Ekim 2021, Perşembe 12:48 Son Güncelleme:
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Son dakika! Süper Lig'de 11. haftada oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 11. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Serdar Tatlı ve yönetiminin istifasının ardından dün Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu olmuştu. Yeni MHK, 11. haftanın hakemleri tayin etti ancak kulüplerin tepki gösterdiği Ali Şansalan, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya maç vermedi.

İşte Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlar ve bu maçları yönetecek hakemler:

29 Ekim Cuma

20:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

30 Ekim Cumartesi

13:30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 Altay - Sivasspor (Erkan Özdamar)

16:00 Hatayspor - Beşiktaş (Cüneyt Çakır)

19:00 Konyaspor - Fenerbahçe (Fırat Aydınus)

31 Ekim Pazar

13:30 Kayserispor - Karagümrük (Burak Şeker)

16:00 Alanyaspor - Göztepe (Mete Kalkavan)

19:00 Galatasaray - Gaziantep (Yaşar Kemal Uğurlu)

1 Kasım Pazartesi

20:00 Giresunspor - Antalyaspor (Suat Arslanboğa)

20:00 Başakşehir -Adana Demirspor (Arda Kardeşler)

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