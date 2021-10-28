Süper Lig'de 11. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Serdar Tatlı ve yönetiminin istifasının ardından dün Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu olmuştu. Yeni MHK, 11. haftanın hakemleri tayin etti ancak kulüplerin tepki gösterdiği Ali Şansalan, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya maç vermedi.

İşte Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlar ve bu maçları yönetecek hakemler:

29 Ekim Cuma

20:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

30 Ekim Cumartesi

13:30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 Altay - Sivasspor (Erkan Özdamar)

16:00 Hatayspor - Beşiktaş (Cüneyt Çakır)

19:00 Konyaspor - Fenerbahçe (Fırat Aydınus)

31 Ekim Pazar

13:30 Kayserispor - Karagümrük (Burak Şeker)

16:00 Alanyaspor - Göztepe (Mete Kalkavan)

19:00 Galatasaray - Gaziantep (Yaşar Kemal Uğurlu)

1 Kasım Pazartesi

20:00 Giresunspor - Antalyaspor (Suat Arslanboğa)

20:00 Başakşehir -Adana Demirspor (Arda Kardeşler)