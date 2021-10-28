Son dakika! Süper Lig'de 11. haftada oynanacak maçların hakemleri açıklandı
Son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Yeni atanan Merkez Hakem Kurulu Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı ismi Ali Şansalan'a görev vermedi. Kulüpler Birliği'nde tepki alan hakemler arasında yer alan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya da görev alamadı.
Süper Lig'de 11. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Serdar Tatlı ve yönetiminin istifasının ardından dün Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu olmuştu. Yeni MHK, 11. haftanın hakemleri tayin etti ancak kulüplerin tepki gösterdiği Ali Şansalan, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya maç vermedi.
İşte Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlar ve bu maçları yönetecek hakemler:
29 Ekim Cuma
20:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)
30 Ekim Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)
16:00 Altay - Sivasspor (Erkan Özdamar)
16:00 Hatayspor - Beşiktaş (Cüneyt Çakır)
19:00 Konyaspor - Fenerbahçe (Fırat Aydınus)
31 Ekim Pazar
13:30 Kayserispor - Karagümrük (Burak Şeker)
16:00 Alanyaspor - Göztepe (Mete Kalkavan)
19:00 Galatasaray - Gaziantep (Yaşar Kemal Uğurlu)
1 Kasım Pazartesi
20:00 Giresunspor - Antalyaspor (Suat Arslanboğa)
20:00 Başakşehir -Adana Demirspor (Arda Kardeşler)