Süper Lig'de heyecan son sürat devam ederken, 19. hafta birbirinden önemli maçlar oynandı. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup ederken, zirve yolunda altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı.

Göztepe, yeni stadındaki ilk maçta Beşiktaş'ı 2-1 devirip, rakibine büyük bir çelme takarken, bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Galatasaray , Konya deplasmanından 3-0 galip döndü, 'Yarışta ben de varım' dedi.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor ile Ankaragücü 1-1 berabere kalırken, Antalyaspor, Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.

Lider Sivasspor, Çaykur Rizespor karşısında 1 puanı ise 90'da kurtardı.

Puan durumu bu maçların ardından karışırken, hakem hocamız Deniz Çoban, Süper Lig'deki VAR'sız puan durumunu hazırladı. VAR'sız puan durumunda liderlik koltuğunda Sivasspor ve takipçisi Fenerbahçe'nin yerinin değişmediği gözüküyor. 3. sırayı ise Trabzonspor, Başakşehir'den devir alıyor. Galatasaray, 6. sıradaki yerini korurken, Beşiktaş, 8. sıraya geriliyor. Son sırada ise Ankaragücü'nün yerine Kayserispor bulunuyor.

İŞTE FANATİK'İN USTA YAZARI DENİZ ÇOBAN'IN HAZIRLADIĞI VAR'SIZ PUAN DURUMU: