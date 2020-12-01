SON DAKİKA! Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Pazar günü oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sahasından 4-3'lük skorla mağlup ayrılan ve bu haftaya kadar şampiyonluğun favorisi olan sarı lacivertlilerin oranı 1.80'den 2.00'ye yükselse de yine favori olarak gösterildi.
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 10. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 10. haftasının en önemli maçı olan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında gülen taraf 4-3'lük skorla Beşiktaş olmuştu. Galatasaray , Rize deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, lider Alanyaspor sahasında Konyaspor'u 1-0'la geçerek liderliğini sürdürmüştü.
Abdullah Avcı ile yeni bir çıkış yakalayan Trabzonspor ise Ankaragücü deplasmanından tek golle 3 puanı aldı. Sezona kötü başlayan Başakşehir ise sahasında 3-1 galipken son dakikalarda yediği 2 gol sonrasında 2 puanı elinden kaçırdı.
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Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 2.00
Galatasaray: 3.00
Beşiktaş: 5.75
Alanyaspor: 10.00
Başakşehir: 15.00
Trabzonspor: 25.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Fenerbahçe: 1.80
Galatasaray: 3.25
Beşiktaş: 7.50
Alanyaspor: 11.00
Başakşehir: 12.00
Trabzonspor: 30.00