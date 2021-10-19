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Son dakika... Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 9. hafta maçları sonrasında iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe favori gösteriliyor.

19 Ekim 2021, Salı 13:24 Son Güncelleme:
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Son dakika... Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa’da Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. Süper Lig'de 9. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Süper Lig'de 9. hafta sonuçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe , 290 oranla zirvede yer aldı. Beşiktaş ve lider Trabzonspor'a 3.20 oran verilirken, Galatasaray ise 4.30 oran verildi.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe - 2,90

Beşiktaş - 3,20

Trabzonspor - 3,20

Galatasaray - 4,30

Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

Beşiktaş - 2.75

Fenerbahçe - 2.75

Trabzonspor - 3.80

Galatasaray - 4.60

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