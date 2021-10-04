Son dakika... Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa’da Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. Süper Lig'de 8. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Süper Lig'de 7. hafta sonuçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin oranı 2.75 olarak belirlendi. Trabzonspor 3.80, Galatasaray ise 4.60 olarak güncellendi.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Beşiktaş 2.75

Fenerbahçe 2.75

Trabzonspor 3.80

Galatasaray 4.60

Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

Beşiktaş: 2.85

Fenerbahçe: 2.85

Trabzonspor: 3.70

Galatasaray: 4.30