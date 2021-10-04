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Son dakika... Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 8. hafta maçları sonrasında iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oranları geçen haftaki gibi eşit şekilde ilerliyor.

04 Ekim 2021, Pazartesi 14:11 Son Güncelleme:
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Son dakika... Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa’da Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. Süper Lig'de 8. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Süper Lig'de 7. hafta sonuçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin oranı 2.75 olarak belirlendi. Trabzonspor 3.80, Galatasaray ise 4.60 olarak güncellendi.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Beşiktaş 2.75

Fenerbahçe 2.75

Trabzonspor 3.80

Galatasaray 4.60

Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

Beşiktaş: 2.85

Fenerbahçe: 2.85

Trabzonspor: 3.70

Galatasaray: 4.30

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