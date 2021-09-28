Son dakika - Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de 7. hafta maçları sonrasında iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Haftayı mağlubiyetle kapatan Beşiktaş'ın oranı artarken galibiyet alan Fenerbahçe'nin oranı ise Beşiktaş'la eşitlendi.
İddaa’da Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. Süper Lig'de 7. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Süper Lig'de 7. hafta sonuçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin oranı 2.85 olarak belirlendi. Trabzonspor 3.70, Galatasaray ise 4.30 olarak güncellendi.
Süper Lig şampiyonluk oranları
Beşiktaş: 2.85
Fenerbahçe: 2.85
Trabzonspor: 3.70
Galatasaray: 4.30
İşte Süper Lig şampiyonluk oranları: (Geçen hafta)
Beşiktaş - 2.75
Fenerbahçe - 2.90
Trabzonspor - 3.50
Galatasaray - 4.60