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SON DAKİKA | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 39. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranları güncellendi. Kritik Galatasaray derbisi öncesi lider Beşiktaş'ın yeni oranı 1.05 olarak açıklandı.

04 Mayıs 2021, Salı 13:18 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 39. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Maçlar sonrasında İddaa risk yönetimi oranları güncelledi. 5 puan farkla lider olan Beşiktaş 'ın oranı 1.05'e kadar düştü.

Fenerbahçe 'nin oranı 6.00, Galatasaray 'ın oranı ise 12.00 olarak belirlendi.

Ligi "İlk iki de bitirir?" seçeneğinde ise, Fenerbahçe'nin oranı 1.30, Galatasaray'ın oranı 2.40.

İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI

- Beşiktaş: 1.05

- Fenerbahçe: 6.00

- Galatasaray: 12.00

İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI (Geçen hafta)

- Beşiktaş: 1.10

- Fenerbahçe: 5.50

- Galatasaray: 9.00


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