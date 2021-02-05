Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 23. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'nin oranı 1.85, Beşiktaş 2.90, Galatasaray 3.75 ve Trabzonspor'un oranı ise 18.00 olarak açıklandı.
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 1.85
Beşiktaş: 2.90
Galatasaray: 3.75
Trabzonspor: 18.00
Alanyaspor: 75.00
Karagümrük: 200.00
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Süper Lig şampiyonluk oranları (Eski)
Fenerbahçe: 1.95
Beşiktaş: 2.60
Galatasaray: 4.30
Trabzonspor: 20.00
Alanyaspor: 35.00
Gaziantep: 100.00
Hatayspor: 100.00
Başakşehir: 300.00