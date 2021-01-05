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Son dakika - Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncellendi! Fenerbahçe'nin 2.65'lik oranı değişmezken Beşiktaş'ın oranı bu hafta aldığı galibiyetin ardından 3.10'dan 2.90'a geriledi. Galatasaray'ın oranı ise 2.90'dan 3.00'e yükseldi.

05 Ocak 2021, Salı 14:21 Son Güncelleme:
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Son dakika - Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe 'nin 2.65'lik oranı değişmezken Beşiktaş 'ın oranı bu hafta aldığı galibiyetin ardından 

3.10'dan 2.90'a geriledi. Galatasaray 'ın oranı ise 2.90'dan 3.00'e yükseldi.

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi 

Fenerbahçe: 2.65 

Beşiktaş: 2.90

Galatasaray: 3.00 

Alanyaspor: 13.0 

Trabzonspor: 25.0 

Gaziantep: 40.0 

Başakşehir: 60.0 

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Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

Fenerbahçe: 2.65 

Galatasaray: 2.90 

Beşiktaş: 3.10 

Alanyaspor: 17.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep: 25.00

Başakşehir: 35.00

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