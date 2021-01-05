Son dakika - Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncellendi! Fenerbahçe'nin 2.65'lik oranı değişmezken Beşiktaş'ın oranı bu hafta aldığı galibiyetin ardından 3.10'dan 2.90'a geriledi. Galatasaray'ın oranı ise 2.90'dan 3.00'e yükseldi.
İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe 'nin 2.65'lik oranı değişmezken Beşiktaş 'ın oranı bu hafta aldığı galibiyetin ardından
3.10'dan 2.90'a geriledi. Galatasaray 'ın oranı ise 2.90'dan 3.00'e yükseldi.
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
Fenerbahçe: 2.65
Beşiktaş: 2.90
Galatasaray: 3.00
Alanyaspor: 13.0
Trabzonspor: 25.0
Gaziantep: 40.0
Başakşehir: 60.0
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Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)
Fenerbahçe: 2.65
Galatasaray: 2.90
Beşiktaş: 3.10
Alanyaspor: 17.00
Trabzonspor: 25.00
Gaziantep: 25.00
Başakşehir: 35.00