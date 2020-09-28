Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Son dakika haberi... İddaa risk yönetimi Süper Lig'de oynanan 3. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranlarını güncelledi. Derbi maçta karşılaşan Fenerbahçe 'nin oranı 2.85 ve Galatasaray oranı ise 3.00 olarak belirlendi.

Süper Lig iddaa şampiyonluk oranları!

Fenerbahçe: 2.85

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş : 5.50

Trabzonspor: 5.50

Başakşehir: 7.50

Süper Lig'de şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

Fenerbahçe: 3.00

Galatasaray: 3.25

Beşiktaş: 4.50

Trabzonspor: 5.50

Başakşehir: 6.50