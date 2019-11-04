Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de Şampiyonluk mücadelesi veren takımların 10. hafta maçları sona erdikten sonra iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

04 Kasım 2019, Pazartesi 14:02 Son Güncelleme:
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Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı Çaykur Rizespor galibiyeti ile kapatan Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranı düşerken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oranları yükseldi. İşte Süper Lig 10. hafta maçları sonrası oluşan yeni iddaa oranları...

Yeni şampiyonluk oranları...

▪️ Galatasaray 2.60

▪️ Fenerbahçe 2.70

▪️ Beşiktaş 5.00 

▪️ Trabzonspor 9.00

▪️ Başakşehir 15.00

▪ Alanyaspor: 35.00

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Eski şampiyonluk oranları...

▪ Galatasaray: 2.65

▪ Fenerbahçe: 2.65

▪ Beşiktaş: 5.25

▪ Trabzonspor: 8.00

▪ Başakşehir: 15.00

▪ Alanyaspor: 30.00

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