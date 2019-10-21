Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 8. hafta maçları bugün oynanacak Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından tamamlacak. Şampiyonluk potasındaki takımların maçlarının ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

21 Ekim 2019, Pazartesi 15:16 Son Güncelleme:
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Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig, şampiyonluk oranları güncellendi... Süper Lig'de 8. hafta maçları bugün oynanacak Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından tamamlacak. Şampiyonluk potasındaki takımların maçlarının ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitti.

Galatasaray yükseldi, Fenerbahçe düştü

Yeni oranlara göre Galatasaray'ın şansı 2.45'den 2.50'ye yükseldi, Fenerbahçe'nin oranı 2.80'den 2.65'e düştü. Beşiktaş'ın oranı 4.75'ten 5.50'ye yükseldi. Trabzonspor'un 11.00'lik oranı ise 10.00'a geriledi.

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Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları (YENİ)

▪️ Galatasaray: 2.50

▪️ Fenerbahçe: 2.65

▪️ Beşiktaş: 5.50

▪️ Trabzonspor: 10.00

▪️ Başakşehir: 13.00

▪️ Alanyaspor: 30.00

Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları (ESKİ)

▪ Galatasaray: 2.45

▪ Fenerbahçe: 2.80

▪ Beşiktaş: 4.75

▪ Trabzonspor: 11.00

▪ Başakşehir: 15.00

▪ Alanyaspor: 50.00

▪ Konyaspor: 150.00

▪ Sivasspor: 150.00

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