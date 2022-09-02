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Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftaya girilirken İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Haftayı mağlubiyetle kapatmasına rağmen Fenerbahçe 3.25'lik oranla favori gösterildi.

02 Eylül 2022, Cuma 13:15 Son Güncelleme:
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Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçları bu akşam oynanacak Ümraniyespor - Trabzonspor mücadelesi ile başlayacak. Bu hafta oynanacak karşılaşmalar öncesi İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Fenerbahçe favori

Süper Lig'in 4. haftasını mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe 3.25'lik oranı ile favori gösterildi. İkinci sırada 3.90'lık oranla Trabzonspor yer aldı. 4.20 oranı bulunan Beşiktaş ve Galatasaray ise 3 ve 4. sırada bulunuyor.

4 büyük takıma en yakın kulüp ise 9 oranla Başakşehir oldu. Konyaspor'un oranı ise 18 oldu.

Süper Lig şampiyonluk oranları...

🔸(3.25) Fenerbahçe

🔸(3.90) Trabzonspor

🔸(4.20) Beşiktaş

🔸(4.20) Galatasaray

🔸(9.00) Başakşehir

🔸(18.0) Konyaspor

🔸(25.0) Adana Demirspor



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