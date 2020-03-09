Son dakika - Süper Lig Şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor ve Başakşehir'in oranları değişmezken haftayı galibiyetle kapatan Başakşehir'in oranı 3.75'ten 3.00'e düştü...

09 Mart 2020, Pazartesi 13:09 Son Güncelleme:
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Son dakika - Süper Lig Şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor ve Başakşehir'in oranları değişmezken haftayı galibiyetle kapatan Başakşehir'in oranı 3.75'ten 3.00'e düştü...

Süper Lig Şampiyonluk oranları...

3,00 Trabzonspor

3,00 Galatasaray

3,00 Başakşehir

10,00 Sivasspor

18,00 Beşiktaş

35,00 Fenerbahçe

200,00 Alanyaspor

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Geçen haftanın şampiyonluk oranları...

Trabzonspor: 3.00

Galatasaray: 3.00

Başakşehir: 3.75

Sivasspor: 7.50

Fenerbahçe: 18.00

Beşiktaş: 18.00

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