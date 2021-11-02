Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları açıklandı

Süper Lig'de 11. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi Trabzonspor'un oranını 2.45 olarak açıkladı.
Beşiktaş 'a 3.30, Fenerbahçe 'ye 3.40 oran verilirken Galatasaray 'a ise 5.00 oran verildi.
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Süper Lig şampiyonluk oranları!
Trabzonspor: 2.45
Beşiktaş: 3.30
Fenerbahçe: 3.40
Galatasaray: 5.00
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1455496135733297155
Süper Lig şampiyonluk oranları geçen hafta
Beşiktaş: 2.85
Trabzonspor: 2.85
Fenerbahçe: 3.20
Galatasaray: 5.50