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Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları açıklandı

Son dakika haberi... Süper Lig'de 11. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi favori gösterdiği Trabzonspor'un oranını 2.45 olarak açıkladı.

02 Kasım 2021, Salı 14:19 Son Güncelleme:
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Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları açıklandı

Süper Lig'de 11. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi Trabzonspor'un oranını 2.45 olarak açıkladı.

Beşiktaş 'a 3.30, Fenerbahçe 'ye 3.40 oran verilirken Galatasaray 'a ise 5.00 oran verildi.

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Süper Lig şampiyonluk oranları!

Trabzonspor: 2.45

Beşiktaş: 3.30

Fenerbahçe: 3.40

Galatasaray: 5.00


Süper Lig şampiyonluk oranları geçen hafta

Beşiktaş: 2.85

Trabzonspor: 2.85

Fenerbahçe: 3.20

Galatasaray: 5.50

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