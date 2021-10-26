Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları açıklandı

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2.85 olarak açıkladı.

Haftayı mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe 'nin oranı 3.2 olurken, Galatasaray 'ın oranı ise 5.50 olarak belirlendi.

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🏆 Süper Lig şampiyonluk oranları!

🔸 Beşiktaş: 2.85

🔸 Trabzonspor: 2.85

🔸 Fenerbahçe: 3.20

🔸 Galatasaray: 5.50









Süper Lig şampiyonluk oranları geçen hafta

Fenerbahçe - 2,90

Beşiktaş - 3,20

Trabzonspor - 3,20

Galatasaray - 4,30