Son dakika | Süper Lig başkanı Corona Virüs testi pozitif çıktı...

Corona Virüs ülkemizde etkisini artırmaya devam ediyor. Futbol dünyası Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'ın test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla sarsılmıştı. Bu kez Corona Virüs bir Süper Lig başkanında çıktı...

Eşi ve kendisinde test pozitif!

Süper Lig'de bir kulübün başkanı eşiyle beraber dün bazı bulgular nedeniyle hastaneye gitti. İki isme de Corona Virüs testi yapıldı ve ilk testler pozitif çıktı.

İsmi açıklanmayan ve durumları iyi olduğu belirtilen Süper Lig başkanı ile eşi hastanede gözlem altına alındı. Başkan ve eşine bir kez daha test uygulanacak.

Süper Lig kulübünün başkanı ve eşinin kulüp sponsoru hastanede gözlem altında olduğu belirtiliyor.