Son dakika | Süper Lig 4. hafta hakemleri açıklandı

Son dakika haberi: 2020-2021 Sezonu Süper Lig 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi isimlere, büyüklerin maçları verildi.

30 Eylül 2020, Çarşamba 11:42 Son Güncelleme:
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Son dakika | Süper Lig 4. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Ligin açılış maçlarında MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini hakem Bahattin Şimşek, Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasını ise Fırat Aydınus yönetecek. 

Ligin 4'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle: 

2 EKİM CUMA 

20:00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)

20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)

3 EKİM CUMARTESİ 

13:30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk) 

16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Özgür Yankaya)

19:00 Fenerbahçe  - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)

4 EKİM PAZAR 

13:30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Atilla Karaoğlan)

16:00 Beşiktaş  - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

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