Son dakika! Süper Lig 32. hafta programında değişiklik

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda büyük çekişmeli maçlar yaşanırken 32. haftada oynanacak 2 maçın günlerde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, " Fenerbahçe - Sivasspor maçıyla Denizlispor - Trabzonspor maçlarının günleri değiştirildiğini duyurdu.

Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor - Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı.

İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.

Süper Lig'in 32'nci haftasında pazartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:

18:30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

18:30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü

21:00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor

21:00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir

21:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

31. haftaya girilirken Trabzonspor'un 61, Sivasspor'un 54, Fenerbahçe'nin 49, Denizlispor'un 32 puanı bulunuyor.

İşte 32. haftanın yeni fikstürü: