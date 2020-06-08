Son dakika | Süper Lig 27. hafta iddaa oranları belli oldu

Corona Virüs'ün ardından Süper Lig'de karşılaşmalar 12 Haziran'dan itibaren başlıyor. 27. haftada oynanacak 9 Süper Lig maçının iddaa oranları da belli oldu.
Süper Lig 27. haftanın müsabaka programı şöyle:
20 Mart Cuma:
20.00 Fenerbahçe -Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
21 Mart Cumartesi:
14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş -Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
22 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
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