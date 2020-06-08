Son dakika | Süper Lig 27. hafta iddaa oranları belli oldu

Corona Virüs'ün ardından Süper Lig'de karşılaşmalar 12 Haziran'dan itibaren başlıyor. 27. haftada oynanacak 9 Süper Lig maçının iddaa oranları da belli oldu.

Süper Lig 27. haftanın müsabaka programı şöyle:

20 Mart Cuma:

20.00 Fenerbahçe -Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

21 Mart Cumartesi:

14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş -Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

22 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)

19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)