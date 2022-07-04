Son dakika! Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu

Süper Lig kura çekilişi için beklenen an geldi. 2022-2023 sezonunun ilk ve ikinci yarısında oynanacak olan karşılaşmaların hangi tarihlerde oynanacağını belirleyecek olan Süper Lig kura çekilişi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda Süper Lig'de ilk hafta oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig, 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde ise sona erecek. 19 takım, 38 hafta mücadele edecek ve her takım 2 kez bay geçecek. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasını 'BAY' geçen takım ise Atakaş Hatayspor oldu. İşte ayrıntılar...





Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.00'da başlayan fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yetkililerinin yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Beşiktaş Futbol Takımı Kaptanı Necip Uysal, Gaziantep FK Kaptanı Günay Güvenç, İstanbulspor Takım Kaptanı İbrahim Yılmaz ve kulüp temsilcileri katıldı. Fikstür çekimi öncesinde sanatçı Göksel, mini bir konser verdi.

Süper Lig'de 1. hafta maçları şu şekilde:

FTA Antalyaspor - Galatasaray

Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep FK

MKE Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

Hatayspor - BAY









Derbi tarihleri

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

BAY tarihleri

Fenerbahçe, Süper Lig'de 6. haftayı BAY geçecek.

Galatasaray, Süper Lig'de 9. haftayı BAY geçecek.

Trabzonspor, Süper Lig'de 12. haftayı BAY geçecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de 17. haftayı BAY geçecek.

Mehmet Büyükekşi'den açılış konuşması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açılış konuşmasında şu sözleri dile getirdi: "Süper Lig'e değer katacak yeni projeler için adımlar atıyoruz, dünyada bilinirliğini artırmak için birçok çalışma yapıyoruz. Mehmet Büyükekşi: Anadolu'da seyirci sayılarının ne kadar az olduğunu Gaziantep Futbol Kulübü'nde başkanlık yaparken bizzat yaşadım. Yeni bir kültür oluşturmak, güzel oyunu desteklemek istiyoruz. MHK ve kurullar ile ilgili çalışmalarımızı bu hafta inşallah bitireceğiz."









Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig, 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

İlk kez ara verilecek!

Süper Lig'de açıklanacak fikstür de ilk kez savaş ve olağandışı durumlar dışında ara verilecek. Dünya Kupası takvimine göre fikstürde o tarihler arasında karşılaşmalar oynanmayacak. 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 13 Kasım'dan itibaren ara verilecek. 24 Aralık'ta ise lig kaldığı yerden devam edecek.

Spor Toto Süper Lig Fikstürüne İlişkin Detaylar

Türkiye Futbol Federasyonu, geçmiş sezon olduğu gibi bu sezon da, Spor Toto Süper Lig fikstür çekimine ilişkin çeşitli kriterler belirlemiştir.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bugün saat 19.00'da gerçekleşecek 2022- 2023 Sezonu Süper Lig Fikstür Çekiminde uygulanacak detaylar aşağıdaki şekildedir:

Fikstür anahtarı Avrupa Liglerindeki gibi algoritma aracılığıyla oluşturuldu

1 - Fikstür çekiminde bir Türk mühendisimiz ile TFF tarafından Avrupa Liglerindeki tüm örnekler de incelenerek 2 yılı aşkın süredir geliştirilen bir algoritma kullanılmaktadır. Bu algoritma, girilen kısıtlar karşılığında en optimum sonucu veren ve dengeli bir fikstür anahtarı sağlayan matematiksel bir dizilimden oluşmaktadır.

Avrupa Kupalarında oynayanlar o hafta ligde birbirleri ile eşleşmeyecek

2 - Bu sezon, 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle geçmiş sezonlardan farklı olarak Avrupa Kupası haftaları UEFA tarafından ardışık olarak planlanmıştır. Bu sebeple, bu ardışık haftaların arasında oynanacak olan lig müsabakalarında, Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımızın, Avrupa veya Konferans Liginde oynayan takımlarımız ile karşılaşmaları halinde, lig müsabakasının planlanacağı ve doğru dinlenme dengesi sağlayan bir gün bulunmamaktadır. Bu sebeple bu haftalarda Avrupa Kupalarında oynayan takımlarımızın birbirleri ile eşleşmemeleri sağlanmıştır.

Aynı stadyumda maçlarını oynayacak takımlar iç-dış numaraları kullanacak

3 - Stadyumunda yapılan çalışmaların yetişmemesi halinde maçlarını geçici olarak Olimpiyat Stadı'nda oynayacağını bildiren Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük kulüpleri, bir takım iç sahadayken diğer takımın deplasmanda olmasını sağlayacak numaraları çekecektir.

İstanbul takımları iç saha-deplasman dengesinin sağlanması için kendi aralarında numara çekecek

4 - Bununla birlikte gerek emniyet güçlerimizin görevlerini daha rahat yerine getirebilmeleri, gerekse taraftar potansiyelinin dağılımı ve İstanbul'da yer alan takımlarımızın iç saha deplasman dengelerinin sağlanabilmesi amacıyla İstanbul takımları da kendi aralarında numaralar çekeceklerdir.

Fikstürde kendi aralarında numara çekecek torbalar belirlendi

5 - Girilen bu kısıtların sonuç verebilmesi için, aşağıda belirlenmiş olan takımlar kendi aralarında numara çekeceklerdir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMLARI: Trabzonspor-Fenerbahçe

AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ TAKIMLARI: Demir Grup Sivasspor-Konyaspor-Medipol Başakşehir

İSTANBUL TAKIMLARI - 1: Beşiktaş-Galatasaray

İSTANBUL TAKIMLARI - 2: İstanbulspor-Kasımpaşa

AYNI SAHAYI KULLANACAK TAKIMLAR: Fatih Karagümrük-Ümraniyespor (Ümraniyespor'un stadyumu kriterlere uygun hale gelinceye kadar geçici bir süre)

DİĞER TAKIMLAR: Adana Demirspor - Alanyaspor - Atakaş Hatayspor - FTA Antalyaspor - Gaziantep FK - Giresunspor - MKE Ankaragücü - Yukatel Kayserispor

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kendi aralarındaki maçlara üç ayrı kriterden dolayı düzenleme

6 - Avrupa Kupalarında oynanacak haftalar, Milli Maç Tarihleri ve yayın kriterleri de dikkate alındığında ilk yarıda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kendi aralarında oynayacakları müsabakalar algoritma tarafından aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Bu haftalarda hangi eşleşmelerin olacağı ve hangi takımların ev sahibi olacakları, takımların çekecekleri numaralara göre belirlenecektir.

4. Hafta

8. Hafta

10. Hafta

13. Hafta

15. Hafta

18. Hafta









Dengeli fikstür için tüm detaylar hesaplandı

7 - Algoritmaya girilen diğer kısıtlar aşağıdaki gibidir:

Fikstür anahtarı simetrik olacaktır,

Hiçbir takım birbirini düzenli olarak takip etmeyecektir,

İlk 2 hafta ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasmanda oynamayacaktır,

Hiçbir takım bir lig devresinde ardışık olarak 1'den fazla iç sahada veya deplasmanda maç yapmayacaktır,

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımlar, Avrupa Ligi ve/veya Konferans Ligi'nde oynayacak takımlar ile 1, 2, 3, 6, 9 ve 12. haftalarda karşılaşmayacaktır,

Emniyet tedbirlerinin daha sağlıklı uygulanabilmesi için BJK, FB ve GS takımlarından aynı anda en fazla 2 takım iç sahada oynayacaktır.

BJK, FB ve GS takımlarının kendi arasında oynayacağı maçların 1 tanesi iç sahada diğer maç deplasmanda olacaktır ve bu takımların kendi aralarında oynayacağı haftalarda diğer takım TS ile karşılaşmayacaktır,

BJK, FB, GS ve TS takımlarının kendi arasında oynadığı maçlar üst üste iki haftaya denk gelmeyecektir.

Çekilecek toplara göre, İstanbul'daki 8 takımın en fazla 5 tanesi veya 4 tanesi iç sahada oynayacaktır,

Dengeli güç dağılımını oluşturmak adına, hiçbir takım üst üste BJK, FB, GS ve TS ile karşılaşmayacaktır.



