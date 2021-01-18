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SON DAKİKA! Süper Lig 20. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig 20. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

18 Ocak 2021, Pazartesi 14:08 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Süper Lig 20. hafta hakemleri açıklandı!

﻿﻿Süper Lig’in 20’nci haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

SALI:

16:00 Hes Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir: Serkan Tokat

16:00 Göztepe - Gençlerbirliği: Burak Şeker

19:00 Trabzonspor -İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

ÇARŞAMBA

16:00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Halis Özkahya

16:00 Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş

19:00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

PERŞEMBE

16:00 B.B Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

16:00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş : Mete Kalkavan

19:00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Sarper Barış Saka

19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe : Yaşar Kemal Uğurlu

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