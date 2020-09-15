Son dakika | Suna Kıraç hayatını kaybetti - Suna Kıraç kimdir?

Merhum işadamı Vehbi Koç’un küçük kızı ve İnan Kıraç’ın eşi olan Suna Kıraç, 1999’da bir, 2001’de de iki kez solunum yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı.

Son günlerde sağlık durumu giderek kötüleşen Kıraç'ın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

KOÇ HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA GELDİ:

Acı Kaybımız

Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz.

SUNA KIRAÇ KİMDİR?

Suna Kıraç (d. 3 Haziran 1941, Ankara),Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekilidir.

Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni ve ardından da Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünü bitirdi.

Suna Kıraç, 1999'da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding'e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülmüştür. 9 yıldır ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen hastalıkla mücadele eden ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurabilen Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç'la birlikte kurdukları Pera Müzesi ve 1 Mart 2007'de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul'a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan,tüm geliri TEGV'na bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı 100.000'in üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.

SUNA KIRAÇ'IN SERVETİ

Suna Kıraç, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 2 milyar dolarlık servetiyle 8. sırada yer almaktadır.

ÖDÜLLER

1997 T.C. Bakanlar Kurulu'nun 23 Eylül 1997 tarihli kararı ile Türkiye'de eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaptıkları katkılar dolayısıyla 27 Ekim 1997 günü T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirildi. 2009 İnan Kıraç'la beraber Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü katkılarıyla İstanbul Turizm Onur Ödülünü aldı.