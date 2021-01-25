Son olarak Gaziantep FK'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın yeni adresi Çaykur Rizespor oldu. Karadeniz kulübü resmi açıklamayı yaparak teknik direktörlük için Marius Sumudica ile 1.5 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Çaykur Rizespor kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Şumudică ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Yeni teknik direktörümüz Şumudică; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla Rize’de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Marius Ninel Şumudică’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.