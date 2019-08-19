SON DAKİKA | Sturridge, imzaya geldi!

Trabzonspor, transferdeki bir numaralı hedefi İngiliz golcü Daniel Sturridge için bastırıyor. Yıldız golcünün ailesi, Sparta Prag ile Akyazı’da oynanan maç öncesinde şehri gezip, ev bakmıştı. Sturridge'in ailesi, bu görüşmenin ardından Trabzonspor yönetimine transfer için olumlu yanıt vermişti. İngiliz oyuncu ile uzun zamandır temas halinde olan, ailesini de Trabzon’da ağırlayan Bordo-Mavili yöneticiler, artık görüşmelerde sona geldi.

Ahmet Ağaoğlu ile görüşecek

Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre, İngiliz golcü sabaha karşı İstanbul'da Ahmet Ağaoğlu ile görüşecek ve transfer resmiyete kavuşacak. 29 yaşındaki futbolcuya, çeşitli bonuslarla birlikte senelik 3 milyon Euro artı 1.5 milyon Euro’luk imza parası öneren Trabzonspor’un, Sturridge’den olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

Aston Villa ve Manchester City altyapısında yetiştikten sonra Manchester ekibinin A Takıma yükselen ve ardından Chelsea'ye transfer olan 29 yaşındaki santrfor, 2013'te Liverpool'un yolunu tutmuştu. Liverpool formasıyla 160 maça çıkan Sturridge, söz konusu bu karşılaşmalarda 67 gol attı.

Serhat Demirtaş / FANATİK ÖZEL