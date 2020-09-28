Son dakika | Sturridge bombası! Geri dönüyor...

Trabzonspor’dan geçen sezon ayrılan ve futboldan 4 aylık men cezası alan Daniel Strurridge yeşil sahalara geri dönüyor. İngiliz hücumcu için Ada basınında flaş bir haber yazıldı. Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, 7 aydır kulüpsüz olan Sturridge’i resmen istedi.

31 yaşındaki futbolcu şu anda Kidsgrove Athletic isimli bir amatör kulüple antrenman yapıyor. Forvet ihtiyacı olan Sheffield United ise daha önce Liverpool ve Chelsea gibi takımlarda yer almış Sturridge’i kadroda görmek istiyor.

Sheffield ile görüşmelere başlayan tecrübeli forvetin imza atması bekleniyor. Sturridge, Trabzonspor’da 14 resmi maça çıkmış ve 7 gol atmıştı. (Skorer)



