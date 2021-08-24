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Son dakika | Stefano Denswil Trabzonspor'da! Gece yarısı şehre geldi

Süper Lig'e 2 galibiyet ile başlayan Trabzonspor transferde de tam gaz devam ediyor. Bordo mavililer Bologna'dan Stefano Denswil ile anlaşma sağladı ve gece yarısı şehre getirdi.

24 Ağustos 2021, Salı 08:03 Son Güncelleme:
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Son dakika | Stefano Denswil Trabzonspor'da! Gece yarısı şehre geldi

Trabzonspor , Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil’i Trabzon’a getirdi.

Resmi sözleşmeyi imzalayacak

Hollandalı oyuncu havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara, “Merhaba arkadaşlar” diye seslendi. Oyuncu taraftarların da isteğini kırmayarak Trabzonspor armasını öptü.

Savunma oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçerek bordo mavililer ile resmi sözleşmeye imza atacak. 28 yaşındaki savunmacı, Bologna formasıyla 35 resmi maçta süre aldı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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