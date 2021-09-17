A Milli Takım 'ın teknik direktörü olacağı konuşulan Stefan Kuntz'la ilgili Almanya'da son dakika gelişmesi yaşandı.

Alman Futbol Federasyonu U21 antrenörlüğü yapan Kuntz'un sözleşmesini feshetti.

"Türk Milli Takım detayı"

Almanya Futbol Federasyonu: U21 takımındaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle Stefan Kuntz'un bir sonraki kariyer adımını engellemek istemiyoruz. Sözleşmeyi erken bitirme olasılığı, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir göstergesidir.

TFF'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz'un Türkiye'ye gelerek kısa süre içinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Alman teknik adamın ekibinde ayrıca Mustafa Doğan'ın olacağı öğrenilmişti.



