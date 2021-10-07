Son dakika Stefan Kuntz Norveç maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

A Millî Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında yarın Norveç ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşma öncesi ilk maçına çıkacak teknik direktör Stefan Kuntz ve kaptan Burak Yılmaz basın toplantısında konuştu.

Burak Yılmaz: Yarın kazanmak zorundayız

Yarın kesinlikle kazanmak zorundayız. İyi hazırlandık ve maç saatini bekliyoruz. Kazanıp ikinci olmak istiyoruz. Şimdilik. Genç olmalarına rağmen tecrübeli oyunculara sahibiz, onlarla gerekli konuşmaları da yapıyorum. Stefan Kuntz'un kısa sürede saha içinde radikal değişiklik yapmasını beklememek lazım. Norveç'in eksikleri var ama bu seviyelerde çok önemli olduğunu düşünmüyorum.

Kuntz: "Norveç taktiğini oyuncularıma anlattım

Oyuncularımın güçlü ve zayıf yanlarını görmek için onlarla iletişim kurmam gerekiyor. Norveç maçı için taktik planımı onlara anlattım ve 'Bu taktikte oynayabilir misiniz, rahat mısınız' diye sordum. Bunu çalıştık.

"Bazı değişiklikler olacak"

Yeni bir sayfa açmak, insanların ne yapmalarını gerektiğini göstermek için yeni bir fırsat bu. Bazı değişiklikler yaptık. İlk stres testimiz gelmiş durumda. Kim kaleye geçecek, kim oynayacak, kim yedek olacak... Bunlara hazır olmalıyız. İşime odaklanıp burada başarılı olmaya çalışıyorum.

"Buradakilerin yeri garanti değil"

Dürüst olmak gerekirse bu ilk kadromuz. Ama buradakilerin yeri garanti değil elbette. Takımda olmayıp da daha sonra takıma dahil olanlar olacaktır ileride... Oyuncuların son maçlarını izledim, yaşlı ve genç oyuncular arasında bir denge oluşturmaya çalıştım. Bu iki kuşak arasında denge yaratmak başarıyı getirecektir. Bir tarafta deneyim, bir tarafta korkusuzluk var.

"Bizim takımın performansı önemli"

Norveç'in kalitesinde düşüş olacağını düşünmüyorum. Bazı pozisyonlarda değişim var ama odaklandığım şey kendi takımımın sahada iyi bir performans çıkarması.

Kalede kim oynayacak?

Türkiye'de kaleci meselesinin büyük bir mesele olduğunu biliyorum. İki genç, bir deneyimli kaleci aldım. Kaleci antrenörleri, kaleciler konusundaki izlenimlerini paylaştı ve bunun sonunda nihai kararı verdik. Nihai olarak kimin oynayacağına karar vereceğiz.

"Dört maçın ardından değerlendirmelerde bulunacağız"

Şu anda kendimi Türk futbolunu değerlendirme konumunda görmüyorum. Bu dört maçın ardından incelemelerde bulunacağız, ligdeki teknik direktörlerle görüşeceğiz. Bunun ardından konuşabiliriz.



