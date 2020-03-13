13 Mart Cuma günü Corona Virüs nedeniyle sporda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir çok organizasyon iptal edildi. Ayrıca Avrupa ve Dünya'nın bir çok liginde erteleme kararları alındı. İşte 13 Mart Cuma son dakika Corona Virüs ile alakalı yaşanan spordaki gelişmeler ve detaylar...

İŞTE DAKİKA DAKİKA SPORDA CORONA VİRÜS GELİŞMELERİ...

13 MART CUMA

01:21 | Arsenal, Mikel Arteta'nın Corona Virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Arsenal "Mikel Arteta'nın Korona Virus testi pozitif çıktıktan sonra tüm antrenman tesislerimiz kapatılmıştır. Bütün oyuncularımız kişisel olarak karantina altına alınmıştır.

01:30 | Serie A takımlarından Juventus daha önce İtalyan stoper Daniele Rugani’de Corona Virus olduğunu açıklamıştı. Siyah-beyazlılar, Rugani’deki teşhisin ardından takım oyuncuları ve teknik ekip olmak üzere 121 kişinin kendini karantinaya aldığını açıkladı.

06:29 | Chelsea, Callum Hudson-Odoi'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

08:59 | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu bildirdi.

09:43 | Belçika'da ligler Corona Virus önlemi kapsamında 3 Nisan'a kadar ertelendi.

10:22 | Sky Deutschland, bu hafta sonu Bundesliga maçlarını ücretsiz olarak yayınlamaya karar verdi, böylece mümkün olduğunca fazla kişi maçları takip edebilecek.

11:14 | Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi takım sporlarına devam eden lig maçları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

11:28 | Galatasaray 'dan TFF'ye erteleme çağrısı: Liglerin seyircisiz oynanması yerine ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle liglerin ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin dikkatine arz ederiz.

11:33 | Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye şampiyonaları koronavirüs tedbirleri doğrultusunda ertelendi.

11:43 | Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Corona Virüs tedbirleri doğrultusunda ertelendi.

12:31 | Bundesliga, Corona Virus tedbirleri nedeniyle 2 Nisan'a kadar askıya alındı.

12:35 | TFF, Corona Virus salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) erteledi.

12:44 | Everton'da ismi açıklanmayan bir oyuncunun koronavirüs belirtileri göstermesi sebebiyle tüm takımın karantina altına alındığı açıklandı.

13:01 | Fransa Ligue 1 ve tüm ligler Corona Virus tedbirleri kapsamında askıya alındı. Alınan kararla maçlar sınırsız olarak ertelendi.

13:08 | UEFA, gelecek hafta tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini duyurdu.

13:44 | Bundesliga 2 takımlarından, Michael Frey'in formasını giydiği Nürnberg, 1 kişinin Korona virus test sonuçlarının pozitif çıktığını ve birkaç kişi için ise sonuçların beklendiğini açıkladı!

13:53 | Premier Lig'de maçlar 4 Nisan tarihine kadar ertelendi. Bütün amatör ve profesyonel ligler ertelendi.

13:58 | Litvanya Basketbol Federasyonu, ligi tescil etti. Şampiyon Zalgiris!

14:02 | Bournemouth, kaleci Artur Boruc da dahil kulüpten 5 kişinin koronavirüs belirtileri gösterdiğini duyurdu.

14:43 | Barcelona, Korona Virus'ten oluşan olağanüstü koşullar gözüne alınarak kulübün sağlık ekibinin tavsiyesiyle A Takım'ın tüm faaliyetleri bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

15:06 | Basketbolda Rusya, Kazakistan, Polonya, Belarus ve Estonya ekiplerinin yer aldığı VTB Ligi'ne ara verildi.

15:15 | Fransa Lig 1 ekibi PSG bütün antrenmanlarının iptal edildiğini açıkladı

15:23 | Yusuf Günay "Amaç corona virüsünün yayılmasını önlemekse; daha önce salgına maruz kalan ülkelerin deneyimlerinden ders alınmalı, maçların seyircisiz oynanması yerine Avrupa’nın büyük liglerinde olduğu gibi tüm maçlar belirli bir süre ertelenmelidir."

15:45 | COVID-19 tedbirleri uyarınca 13 Mart 2020 tarihinden itibaren, Galatasaray'ın Beyoğlu Müzesi ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Müzesi'nin faaliyetlerine ileri bir tarihe kadar ara verildiği açıklandı.

15:48 | İspanya La Liga ekibi Sevilla tüm kulübün karantinaya alındığını duyurdu.

15:50 | Formula 1 yönetimi, Avustralya'nın ardından Bahreyn ve Vietnam GP'lerinin de ertelendiğini açıkladı. 2020 sezonu koronavirüs salgınının durumuna göre Mayıs sonunda Avrupa'da başlayabilir.

16:17 | Polonya Futbol Federasyonu tüm liglerin Mart ayı sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

16:34 | Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyun kurucusu Bobby Dixon da Basketbol Süper Ligi'nin ertelenmemesine tepki gösterdi. Dixon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi: "Dünyadaki her lige ara verildi, Türkiye Ligi bunu yapmayı neden reddediyor? En önemli varlığımız, sağlığımız! Doğru şeyi yapın, risk almaya değmez."

17:00 | EuroLeague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu, daha önce ertelendiği açıklanan EuroLeague'in en az 11 Nisan 2020'ye kadar oynanmayacağını açıkladı.

17:23 | Galatasaray Kadın Takımı'nın milli basketbolcusu Işıl Alben, "Bir sayı, bir galibiyet ya da mağlubiyet insan ve sporcu sağlığından daha önemli olamaz. Tüm dünyada spor organizasyonları ertelenmişken bizler de bu risk altına girmek istemiyoruz. Umuyorum ki federasyonumuz bizler için en sağlıklı olan erteleme kararını en kısa zamanda alır" ifadeleriyle liglerin ertelenmemesine tepki gösterdi.

17:39 | Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Tilbe Şenyürek de liglerin ertelenmemesine tepki olarak, "Tüm dünya genelinde spor organizasyonları ertelenmişken, bizler de bu riskler altında müsabakalarımızı oynamak istemiyoruz. Fedarasyonumuz tarafından maçlarımızın ertelenme bilgisinin,kulüplerimize en kısa sürede ulaşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

18:16 | Basketbol liglerinin ertelenmemesine ilişkin Shane Larkin, "Corona virüsü salgınıyla ilgili karar vericilere hiçbir şekilde bir saygısızlık yapmak istemiyorum ama dünyadaki diğer tüm ligler askıya alınmışken Türkiye Ligi'nin neden oynanmaya devam ettiğini anlayamıyorum" dedi.

18:35 | Almanya Bundesliga’da oynanması planlanan karşılaşmalar 2 Nisan’a kadar ertelendi.

18:50 | Türkiye'nin 2-4 Haziran tarihlerinde üçüncü haftasına ev sahipliği yapacağı Voleybol Uluslar Ligi, Corona virüs salgını nedeniyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sonrasına ertelendi.

20:10 | İtalya Serie A ekibi Sampdoria, Manolo Gabbiadini'nin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina ve Morten Thorsby'nin de corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.











