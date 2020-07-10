Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra ailesiyle vakit geçirip fiziksel ve zihinsel olarak toparlanmaya çalıştığını belirterek, teknik adamlık konusunda, "Belgemi aldıktan sonra neler olacağına bakacağız." demişti. Planlarında değişiklik olmaması durumunda 2021 yılının ortasına doğru teknik direktörülük belgelerini tamamlayacağını anlatan Alex, "Fenerbahçe büyüklüğünde bir kulübün her zaman hedefi şampiyonluk olur. Çok takip edemediğim ve detaylara hakim olamadığım için yorum yapamıyorum." diye konuşmuştu.

Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Alex, Fenerbahçe’de görev alma olasılığıyla ilgili olarak “Teknik direktörlük değil ama antrenörlük olabilir” ifadelerini kullandı.

'Sanırım Türk bir ismin peşindeler'

Böyle bir şeyin yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünmediğini de vurgulayan Alex, “Kısa süre içerisinde davet alacağımı sanmıyorum. Benim Emre Belözoğlu ile iyi bir dostluğum var. Uzun yıllar birlikte top oynadık. Arada konuşuyoruz ama bu konu hiç gündeme gelmedi. Sanırım Türk bir ismin peşindeler” dedi.

'Fatura ona kesiliyor ama o bunu hak etmiyor'

Fenerbahçe’de eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden olan Jailson hakkında da konuşan Alex, “Fatura ona kesiliyor ama o bunu hak etmiyor. Gremio’da orta sahada oynuyordu. Fenerbahçe’ye de orta saha için transfer edilmişti. Aslında sezona iyi de başladı. Ancak takımda yeterince defans oyuncusu bulunmadığı için savunmada görev almak zorunda kaldı. Bir defans oyuncusunda olması gereken oyun karakteri ve fiziksel güce sahip değil. Kadro planlamasında yapılan hatanın bedelini o ödüyor” diye konuştu.







