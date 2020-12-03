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Son dakika | Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun korona testi pozitif çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

03 Aralık 2020, Perşembe 17:12 Son Güncelleme:
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Son dakika | Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun korona testi pozitif çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, eşi ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını, genel durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz" ifadelerini kullandı.



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