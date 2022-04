Sezon başından Leipzig'den satın alma opsiyonuyla Real Sociedad'a transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Sörloth, Beşiktaş ve transfer konusunda çarpıcı ifadeler kullandı.

2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth, 20 milyon Euro bedelle Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Leipzig'de bekleneni veremeyen Norveçli yıldız sezon başında 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a kiralanmıştı.

CEYHUN KAZANCI DOĞRULADI

Real Sociedad formasıyla 37 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandıran Norveçli için Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da Sörloth iddialarını doğruladı. Kazancı, "Sörloth için Real Sociedad’ın opsiyon hakkı sürüyor. Bunu kullanıp kullanmayacakları bilinmez. Bu durum biraz daha mayıs ayında belirlenecek işler. Sörloth farklı farklı liglerde kendisini denedi. Premier Lig tecrübesi de bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

SORLOTH, İSPANYOL BASININA KONUŞTU

Alexander Sörloth, Real Sociedad'daki geleceğinden transfer dedikodularına kadar birçok konuda İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. Norveçli yıldız Beşiktaş'a dair çok çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Sörloth'un İspanyol basınına verdiği röportajdan satırbaşları...

-Bize gerçek Sörloth'u izlettiğini düşünüyor musun?

Sörloth: "İyi hissediyorum. Önceki maçlar güzeldi, son maçta gol attım ve çok iyi durumdayım. Daha tehlikeli hissediyorum."

-Düşündüğün kadar oynamadığın için biraz hayal kırıklığına uğradın mı?

Sörloth: "Öyle bir takıntım yok ama her zaman oynamak istiyorum, bu yüzden hayal kırıklığına uğramamaya çalışıyorum. Bir an için üzgün olabilirsin, tamam, ama sonra her şeye yeniden başlamak zorundasın. Yedek kulübesindeysem, sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmalıyım ama tabii ki her şeyi oynadığınızda daha kolay çünkü o zaman gol atmak için daha fazla dakikanız var. Yedek kulübesinden gelip 20 dakikayı düşündüğünüzde aklınızdan pek çok şey geçebilir."

-Gol sayın az?

Sörloth: "6 gol kaydettim. Bunun hakkında çok fazla düşünmemelisiniz. Olumlu düşüncelere sahip olmaya çalışıyorum ve böylece her şeyin üstesinden kolayca gelebiliyorum. Küçükken gol atmadan çıldırırdım, bana faydası olmayan olumsuz şeyler hakkında çok düşünürdüm ama şimdi kendime güveniyorum ve iyi bir oyuncu olduğumu biliyorum, sadece bunu yapmam gerekiyor."

-Real Sociedad'da devam edecek misin?

Sörloth: "Bilmiyorum, bunu sezon sonuna bırakacağım. Şu anda bunu düşünmüyorum, sadece iyi antrenman yapmak ve kulüp için en iyisini yapmakla ilgileniyorum. Dikkatimi dağıtmak istemiyorum, şu anda odaklandığım şey oynamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak. Tüm bunlarla ilgilenen menajerlerim, %100 futbola, oynamaya ve gol atmaya odaklanmak istiyorum. Sezondan sonra konuşup neler olacağını göreceğiz."

-Leipzig ile görüştün mü?

Sörloth: "Bilmiyorum, sadece futbol oynamak istiyorum. Gerisini benim ajansım halledecek. Real'e odaklandım ve mümkün olduğunca yardım ediyorum."

-Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı seni bir öncelik olarak görüyor. Ne düşünüyorsun?

Sörloth: "Hiç bir fikrim yoktu. Onu görmedim. Bu tür haberlerle vakit kaybetmek istemiyorum. Israr ediyorum, sezon sonunda konuşacağız. Transfer konusu menajerlerimin yürüttüğü bir olay. Bir fikrim yok." (Skorer)