Son dakika | Sörloth Leipzig ile prensip anlaşmasına vardı

Fırtına, ‘Kuzeyin Kralı’nı sattı. Kariyer patlamasını kiralık geldiği Fırtına’da yapan ve çıktığı 49 maçta 33 gol atan Sörloth, Norveç Milli Takımı’nda da bu performansını sürdürünce, Avrupa devlerinin radarına girmişti. Son haftalarda Tottenham ve Leipzig’in kıyasıya yarıştığı Sörloth, kariyeri için tercihini Alman ekibinden yana kullandı. Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Tottenham’da Harry Kane’in arkasında kalmak istemeyen ve daha önceki İngiltere macerası başarısız olan Sörloth, Leipzig ile el sıkışırken, kulüpler arasında da prensip anlaşmasına varıldı. Trabzonspor-Leipzig-Crystal Palace üçgenindeki görüşmelerde 24 milyon Euro bonservis fiyatı için uzlaşıldı.

Önce FANATİK yazmıştı

Aslında Tottenham’ın teklifi daha yüksekti fakat Sörloth’un Leipzig’e gitmek istemesi, kulüpleri de anlaşmaya mecbur bıraktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun daha önce FANATİK’e yaptığı açıklama doğrultusunda Trabzonspor ve Crystal Palace, bu rakamı yarı yarıya paylaşacak. Kısacası Fırtına’nın kasasına 12 milyon Euro girecek. Sörloth da Leipzig ile 5 yıllık anlaşma yapacak.