Galatasaray 'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sarı-Kırmızılılara veda etti.

Paylaşımında Galatasaray'da forma giymenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten tecrübeli futbolcu şu ifadelere yer verdi: "Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul’da, Galatasaray’da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu."

Sofiane Feghouli'nin paylaşımı şu şekilde:

Feghouli'den 5 yılda 3 kupa!

Ağustos 2017'de 4 milyon 250 bin Euro bonservisle West Ham'dan transfer edilen Feghouli, Sarı Kırmızılı ekipte geçirdiği 5 yılda 2 Süper Lig , 1 Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Sezonluk yaklaşık 3 milyon 850 bin Euro + bonuslar kazanan Cezayirli yıldız, Galatasaray formasıyla çıktığı 161 resmi maçta 33 gol, 31 asistle skora katkı verdi.



