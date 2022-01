İsmi son dönemde Fenerbahçe ile anılan 53 yaşındaki Hırvat teknik adam Slaven Bilic, Hırvatistan basınına Sarı-Lacivertli ekip hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Germanijak'ın haberine göre Çin ekibi Beijing Guoan'dan ayrılma sürecini anlatan Bilic, sezon başında Fenerbahçe ile her konuda anlaştığını ancak takımda kaldığını belirterek, "Altıncı ayda ayrılmak istedim, Fenerbahçe ile her konuda anlaşmıştım. Futbolda her şey çok kötü gitmişti. Ardından harika bir ilişkim olan başkan ile görüştüm ve ayrılmak istediğimi söyledim. Ama görüşmemizde, o kalmam konusunda ısrar etti, takımın aldığı sonuçlara bakılmaksızın iki yıl kalmamı istedi çünkü stadyum yapıyordu ve uzun vadeli bir planı vardı. Üç gün boyunca bu konuyu görüştük. Ve sonunda bu sezonun sonuna kadar kalacağımı ve takım için elimden geleni yapacağımı söyledim. Sezon bittiğinde ise yine de ayrılma olasılığını düşünmek konusunda anlaştık. Ocak ayı geldiğinde ise ayrılmamı kabul etti." ifadelerinde bulundu.

"Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmek zor"

Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmenin zor olduğunu söyleyen 53 yaşındaki Hırvat teknik adam, teklif gelmesi halinde Sarı-Lacivertlilere yeşil ışık yaktığını belirten şu sözleri kullandı:

"Kendimi biliyorum, nasıl tepki vereceğimi biliyorum, sadece ben değil gerçekçi olalım, Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi istediğinde reddetmesi zordur. Bu her gün olan bir şey değil. Türkiye'nin olağanüstü bir ülke olduğunu ve orayı sevdiğimi asla saklamadım. Çin'de aylarca ailem ve ve arkadaşlarım olmadan kaldıktan sonra bir tatil özlemi çektim. Hayatta bir denge bulmamız lazım ve şu an bile teklifi kabul edeceğime hiç şüphem yok ancak en azından yaza kadar Hırvatistan'da kalmayı sorun etmem."

